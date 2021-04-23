ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Международный фестиваль "Усадьба Jazz" не состоится в Екатеринбурге в 2021 году из-за пандемийных ограничений, сообщила основатель и президент фестиваля Мария Семушкина на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в пятницу. Организаторы надеются вернуть фестиваль в Екатеринбург в 2022 году.

"Конечно же, очень хочется вернуть фестиваль в Екатеринбург. <…> Может быть, это будет какая-то новая форма или новая площадка, мне кажется, ничего страшного, если в новом мире, где все так быстро меняется, могут произойти какие-то изменения. В этом году, к сожалению, фестиваль не может состояться", - сказала Семушкина.

Она выразила надежду, что в следующем году удастся вернуть фестиваль в Екатеринбург. "Может быть, в следующем году, когда у нас не будет таких жестких ограничений, не будет такой турбулентности, может быть, ситуация как-то стабилизируется, позволит вернуть фестиваль на уральскую землю", - отметила Семушкина.

Международный фестиваль "Усадьба Jazz" - крупнейший российский опен-эйр, посвященный джазу и фанку, world music и соулу, инди и электронике, который проходит ежегодно проходит с 2004 года.