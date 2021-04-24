СК возбудил уголовное дело после гибели двух детей при пожаре в ХМАО

ТАСС, 24 апреля. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей в пожаре в дачном доме в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

"По факту гибели двоих детей во время пожара в городе Сургуте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по версии следствия, с 0:00 часов до 2:00 24 апреля в результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание дачного дома. В результате пожара погибли дети трех и семи лет, находившиеся на втором этаже дома. Бабушка и дедушка, с которыми оставались в доме погибшие дети, госпитализированы с термическими ожогами и отравлением продуктами горения.