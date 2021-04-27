В Уральском НОЦ осенью пройдут испытания модели двигателя многоразового ракетоносителя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Государственный ракетный центр им. Макеева проведет испытания демонстратора двигателя для многоразового ракетоносителя, который разрабатывается в рамках Уральского научно-образовательного центра, в сентябре. Об этом сообщил заместитель начальника отделения - руководитель проектов по ракетно-космическому направлению ГРЦ Евгений Мочалов на круглом столе, посвященном работе Уральского межрегионального НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы", в уральском информационном центре ТАСС.

Ведущим проектом НОЦ в космической области является "Исследование, разработка и создание демонстраторов двигательной установки с центральным телом, системы управления контроля с искусственным интеллектом ракетно-космического комплекса с полностью многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем и универсальной космической платформой".

"В рамках проекта НОЦ и будут сформированы первые проверочные образцы, модели, демонстраторы технологий. Данный этап проекта НОЦ рассчитан до октября этого года, то есть в сентябре пройдут испытания. <…> И проверим правильность заложенных проектных решений", - сказал Мочалов.

УМНОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ и КГУ. Председателем наблюдательного совета Уральского НОЦ является полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев.

Всего в Уральский НОЦ входят 66 организаций - 9 вузов, 10 научных организаций и 47 индустриальных партнеров. В портфеле центра 48 проектов.