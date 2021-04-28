На Урале представили поднятые со дна реки Орс артефакты времен Великой Отечественной войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Артефакты времен Великой Отечественной войны, поднятые со дна реки Орс во время полевых экспедиций по местам боев 10-го гвардейского танкового Уральско-Львовского добровольческого корпуса при поддержке Фонда президентских грантов, представили на выставке "Этот день Победы" в Музее боевой славы в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

"Сейчас появилась возможность выставить вещи и предметы, поднятые из земли, со дна реки, которая напрямую относится к нашему Уральскому добровольческому танковому корпусу, свидетельствуют о тех трудностях, сложностях, нечеловеческом подвиге, который совершили наши предки", - сказал на церемонии открытия выставки заведующий Военно-историческим залом Дома офицеров Центрального военного округа Минобороны РФ, врио начальника Дома офицеров Сергей Конов. Он отметил, что ранее эти предметы не могли показать общественности из-за пандемии.

Здесь представили найденные волонтерами часть от британско-канадского танка "Валентайн", который поставлялся в СССР в те годы по программе "Ленд-лиз", остов револьвера "Наган", штык к винтовке Мосина, остовы артиллерийский снарядов и множество других предметов, найденных во время экспедиции.

Советник председателя РОО "Ветераны военной контрразведки" и руководитель экспедиции Александр Турчанинов рассказал ТАСС, что артефакты были обнаружен на месте, где танкисты 197 Свердловской танковой бригады Уральско-Львовского добровольческого корпуса форсировали реку во время боев в 1943 году. Председатель областной общественной патриотической организации "Добровольцы Урала" и участник экспедиции Евгений Лохтин уточнил, что немецкие солдаты находились здесь два года с 1941 года и хорошо оборудовали место. "Шел рядом шестой механизированный корпус пехоты, он отстал, и [нашим] танкам пришлось практически одним штурмовать", - пояснил он, добавив, что из-за дождей мелкие реки на этой территории размывались, техника буксовала на размокшей почве, играла роль и высокая трава, из-за которой на холмистой местности не было видно ям, и немцам удавалось "пробивать" технику советских солдат сбоку.

Экспедиция прошла в августе прошлого года и длилась две недели, она была поддержана средствами Фонда президентских грантов. "Выиграли президентский грант, купили УАЗ, модернизировали, поставили на него лебедку, половину отвели для оборудование - <…> скафандры, акваланги, миноискатели", - рассказал Лохтин.

Уральские волонтеры сотрудничали с орловским Историко-патриотическим поисковым объединением "Наследие". "Есть планы на ближайшее будущее - более плотно организовать сотрудничество с Орловским военным музеем, с краеведческим музеем [Орловской области] и с организациями, которые существуют на территории Брянской и Орловской областей", - отметил Лохтин.

О выставке

Конов рассказал, что на выставке также представили редко выставляющиеся предметы периода Великой Отечественной войны из фонда музея. "Главный артефакт - вышедший из забытия барельеф Верховного главнокомандующего периода Великой Отечественной войны, генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина, <…> мы решили предъявить его широкой общественности", - сказал он на открытии выставки.

Он уточнил, что среди редких экспонатов - пистолет-пулемет Судаева образца 1943 года, набор писем с фотографиями работавшей в госпитале в Ульяновске медсестре, присланных от разных бойцов, реальная боевая карта времен Великой Отечественной войны в офицерской боевой сумке. "Выцвели уже карандаши, боевая обстановка, которая была нанесена - мы ее стараемся не доставать, потому что она очень ветхая, ей уже почти 80 лет", - поделился он.

Выставка будет работать в течение месяца.