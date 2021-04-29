В Челябинске может появиться авиационно-техническая база Red Wings

ТАСС, 29 апреля. Авиационно-техническая база авиакомпании Red Wings может быть построена в Челябинске. Такое заявление сделал генеральный директор компании Евгений Ключарев на пресс-конференции в Челябинске в четверг.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее сообщал, что с 1 мая авиакомпания заходит в аэропорт Челябинска с постоянным базированием одного самолета. В будущем количество базирующихся в аэропорту самолетов перевозчика может вырасти до четырех-пяти.

"Самолет периодически требует "тяжелого" обслуживания. Для этого нужно создавать авиационно-техническую базу. Так как всего у нас будет 32 самолета Sukhoi Superjet 100 - это серьезный парк, то мы рассматриваем возможность создания базы вне Москвы и, конечно, рассматриваем Челябинск в русле договоренностей руководства и акционеров "Новапорта" и наших акционеров", - сказал он.

Он добавил, что не исключается возможность технического обслуживания самолетов других авиакомпаний. "Может, не только Sukhoi Superjet, но и Airbus, и Boeing", - сказал Ключарев.

Директор холдинга "Новапорт" Сергей Рудаков подтвердил, что перспектива строительства базы обсуждается. "Возможно, мы через пару лет начнем строить здесь ангары и центры технического обслуживания для этой компании - это обсуждалось", - сказал он.

Ожидается, что в этом году самолеты Red Wings будут летать из Челябинска в Геленджик, Мурманск, Махачкалу, Норильск, Астрахань, Ханты-Мансийск, Калининград, Сургут, Пермь, Симферополь и Сочи. Директор авиакомпании также сообщил, что перевозчик уже получил назначения на полеты из Челябинска в города Армении, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Об авиакомпании

Red Wings Airlines - российская авиакомпания, основанная в 1999 году. По данным официального сайта, она базируется в московском аэропорту Домодедово. Компания выполняет полеты по более чем 160 регулярным и чартерным маршрутам, соединяя ключевые центры страны между собой и с востребованными курортами за ее пределами.

Международный аэропорт Челябинск им. И. В. Курчатова - один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию. Международное авиасообщение из аэропорта планируется открыть с 1 мая.