На Урале в первые майские выходные ожидают облачную погоду, ветер и 20 градусов тепла

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Преимущественно облачная погода, 20-градусное тепло и порывы ветра до 20 м/ с ожидаются в ряде регионов Уральского федерального округа (УФО) в первые праздничные выходные 1 и 2 мая. Местами на Урале возможны кратковременные дожди, сообщили в региональных гидрометцентрах в пятницу.

"В Свердловской области 1 мая облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, днем на севере небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха в субботу будет 15-20 градусов тепла, на севере до 10 градусов выше нуля. 2 мая облачно с прояснениями, кратковременные дожди, температура воздуха составит 12-17 градусов тепла", - сообщается на сайте уральского гидрометцентра. Синоптики предупреждают, что порывы ветра 1 мая могут достигнуть 15-20 м/с.

В Курганской и Челябинской областях 1 мая будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха днем достигнет 16-21 градусов тепла, сообщают синоптики. 2 мая в регионах прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, столбики термометров днем будут в районе 16-23 градусов выше нуля. Синоптики предупреждают, что в первые майские выходные в Челябинской области будет ветреная погода, возможны порывы около 15-18 м/с.

В Тюменской области, как сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, в выходные ожидается теплая погода, температура воздуха днем - плюс 15-20 градусов, ночью - плюс 3-8. Синоптики предупреждают о небольших осадках в виде кратковременных дождей в воскресенье и о грозе. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.

В Ханты-Мансийском автономном округе в выходные местами пройдет небольшой и умеренный дождь, погода будет преимущественно облачная. Температура воздуха днем будет от 10 до 16 градусов тепла, возможны порывы ветра 15-17 м/с. На севере Урала - в Ямало-Ненецком автономном округе 1 и 2 мая также местами пройдут небольшие осадки, будет облачно с прояснениями. Дневная температура воздуха на Ямале составит от нуля до плюс 5 градусов, порывы ветра достигнут 14-18 м/ с, в отдельных районах в воскресенье возможна метель.