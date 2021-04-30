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В Курганской области ввели запрет на продажу алкоголя 1 и 9 мая

Аналогичный запрет ранее был введен только в Кургане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Курганские власти объявили запрет на продажу алкоголя 1 и 9 мая во всех городах и районах региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области в пятницу.

"В городах и районах Курганской области введен запрет на продажу алкоголя. Он будет действовать два дня - 1 и 9 мая. Торговля алкогольной продукцией будет запрещена в местах розничной продажи - магазинах и супермаркетах. Соответствующие документы утверждены администрациями районов, городских и муниципальных округов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что запрет на продажу алкогольной продукции введен в Кургане.

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