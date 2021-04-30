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Власти Югры приняли программу развития электроэнергетики до 2026 года на 35 млрд рублей

Планируется ввести около 1300 км линий электропередачи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 апреля. /ТАСС/. Объем финансирования инвесторами программы развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа с 2021 года по 2026 год составит 34,7 млрд рублей. Документ принят в пятницу в ходе заседания регионального правительства, сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"В перспективный пятилетний период [с 2021 года по 2026 год] предусмотрен ввод в эксплуатацию более 60 электросетевых объектов, в том числе порядка 1300 км линий электропередачи и более 2,5 тысяч мегавольт-ампер трансформаторной мощности с общим объемом финансирования инвесторами 34,7 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

По данным департамента, согласно программе развития электроэнергетики Югры, которая принята в пятницу региональным правительством, будет обеспечен баланс между производством и потреблением электроэнергии и мощности в энергосистеме на территории региона, в том числе предотвращение возникновения локальных дефицитов производства электрической энергии и мощности, ограничения пропускной способности электрических сетей. "В документе закреплены решения по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих формированию стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в электроэнергетику", - добавили в департаменте.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округ
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