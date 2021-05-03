В Тюменской области с начала пожароопасного сезона от огня пострадало 86 тыс. га лесов

ТАСС, 3 мая. В Тюменской области с начала пожароопасного сезона пострадало 86 тыс. га территории лесного фонда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона в понедельник.

28 апреля площадь леса, пройденная огнем, в Тюменской области составляла 79,3 тыс. га, было зафиксировано 73 лесных пожара.

"За все время с начала пожароопасного сезона 86 тыс. га лесного фонда сгорело", - сказала собеседница агентства.

В оперативном штабе региона добавили, что 3 мая на территории районов, в которых введен режим повышенной готовности из-за лесных и ландшафтных пожаров, работает губернатор области Александр Моор. В его планах облет возгораний в Армизонском, Ишимском, Абатском, Викуловском, Аромашевском районах.

Позже в оперативном штабе уточнили, что на 3 мая в регионе действовали шесть лесных пожаров, три из них локализовали. Площадь самого крупного составила 2,8 тыс. га, его зафиксировали в Абатском районе. "Кроме того, зафиксировано 246 ландшафтных пожаров на территории 30 000 га. По всем пожарам понятен план действий", - цитирует оперштаб директора департамента лесного комплекса области Леонида Остроумова.

Глава региона поручил рассчитать необходимое количество пожарных-десантников и активно выявлять граждан, не соблюдающих противопожарные меры.

О противопожарном режиме

С 19 апреля на территории Тюменской области введен особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запрещено посещение лесов, разведение костров, выжигание травы.