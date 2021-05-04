Энергоблок №4 Белоярской АЭС на Урале отключился от сети под действием автоматики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Четвертый энергоблок Белоярской атомной электростанции в Свердловской области отключен автоматикой от сети. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Росэнергоатома.

"4 мая 2021 года в 13:45 местного времени (11:45 мск) действием автоматики по штатному алгоритму отключен от сети энергоблок № 4. Причины отключения энергоблока выясняются", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что энергоблок № 3 продолжает работу в соответствии с диспетчерским графиком. "Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации Белоярской АЭС нет. Радиационная обстановка на территории расположения Белоярской АЭС находится на уровне естественных значений природного фона", - добавили в Росэнергоатоме.

На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: № 3 с реактором БН-600 и № 4 с реактором БН-800. Их суммарная установленная мощность - 1 485 МВт, что составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций энергосистемы Свердловской области.

Белоярская АЭС (входит в Росатом) начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.