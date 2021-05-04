Летающую лодку "Каталина" впервые представят в новом музейном центре на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Музейный центр военной авиации "Крылья Победы" в Верхней Пышме (Свердловская область) откроется 6 мая, в экспозиции впервые в России будет представлена летающая лодка "Каталина". Среди других экспонатов - советские и зарубежные самолеты дореактивной эпохи, сообщил директор Музейного комплекса УГМК Виктор Севостьянов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"На первом этаже размещены тяжелые самолеты - это и Douglas DC-3, и бомбардировщик Boston, с гордостью говорю, у нас [будет] единственная в России "летающая лодка", которая называется "Каталина", производства 1943 года, до 80-х годов прошлого века летала в составе американских ВВС, потом служила на гражданском поприще в Бразилии. Особое внимание заслуживает второй этаж, по сути, это большой ангар, где будет в основном легкая авиация - от самолета Avro-504, ленд-лизовская тема и все советские истребители, которые есть, включая летающий танк - самолет Ил-2", - сказал Севостьянов.

"Название "Крылья Победы" говорит само за себя - это музей об истории развития советской авиации, довоенный период и до 1945 года", - уточнил директор.

Морской патрульный гидросамолет "Каталина" разработан американской фирмой Consolidated Aircraft Corporation. Использовался в качестве пассажирского, транспортного, разведывательного и бомбардировщика. В военные годы в СССР по ленд-лизу было поставлено более 200 таких машин большого радиуса действия.

Коллекция музейного комплекса УГМК насчитывает порядка 12 тыс. экспонатов, в том числе около 1 000 образцов военной и гражданской техники. В 2016 году авторскому коллективу была присуждена премия правительства Российской Федерации в сфере туризма.