В Свердловском госпитале вылечили от коронавируса 20 ветеранов Великой Отечественной войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. В Свердловском областном госпитале для ветеранов войн, который был перепрофилирован для приема пациентов с COVID-19, вылечили от коронавируса 104-летнюю Марию Петрову, которая в конце прошлого года была госпитализирована в тяжелом состоянии с вирусной двусторонней пневмонией. Как сообщил в среду ТАСС начальник госпиталя Олег Забродин, с начала пандемии в госпитале вылечили от коронавируса 20 ветеранов Великой Отечественной войны.

"Скорая помощь старалась везти людей постарше именно в госпиталь, поскольку медицинское учреждение ориентировано на лечение и реабилитацию людей пожилого возраста. В период перепрофилирования 20 ветеранов Великой Отечественной войны поступили в госпиталь, <...> все они выздоровели и были выписаны домой, несмотря на почтенный возраст", - сказал он.

Одной из пациентов госпиталя стала 104-летняя труженица тыла Мария Петрова, которая в конце декабря 2020 года была госпитализирована в тяжелом состоянии с осложненной вирусной двусторонней пневмонией. В январе пациентка уже была выписана домой. Сейчас женщина находится под присмотром госпитального врача, который регулярно посещает ее на дому, уточнили ТАСС в пресс-службе госпиталя. 25 июля она отпразднует юбилей - 105 лет.

Госпиталь для ветеранов войн с 7 мая 2020 года начал работать как инфекционный. Он являлся одним из крупнейших медицинских учреждений Свердловской области, принимавших пациентов с коронавирусной инфекцией.