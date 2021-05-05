Еще в трех районах Тюменской области ввели режим повышенной готовности

ТЮМЕНЬ, 5 мая. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области подписал постановление о введении режима повышенной готовности для защиты населения и территорий от природных пожаров еще в трех районах региона. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале оперативного штаба области.

По данным региональных властей, с 23 апреля режим повышенной готовности действует в Ишимском, Аромашевском, Сорокинском, Викуловском, Сладковском, Абатском, Казанском муниципальных районах и Голышмановском городском округе. За последние сутки на территории Тюменской области произошло 80 природных пожаров, ситуация с ними в регионе остается сложной. На утро среды действовали 24 природных пожара на площади свыше 2 тыс. га.

"Режим повышенной готовности для защиты населения и территорий от природных пожаров дополнительно введен в Тобольском, Юргинском и Вагайском муниципальных районах Тюменской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор", - говорится в сообщении.

В Тобольском, Юргинском и Вагайском муниципальных районах Тюменской области будет организовано патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, в том числе с участием добровольной пожарной охраны, добровольцев и волонтеров. Также вокруг населенных пунктов, территорий садоводства или огородничества, территорий организаций отдыха детей обустроят противопожарные разрывы и минерализованные полосы.

На борьбу с пожарами привлечены 1 тыс. человек и 200 единиц техники. Ежедневно для мониторинга и тушения применяется авиация.

С 19 апреля на территории Тюменской области введен особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запрещено посещение лесов, разведение костров, выжигание травы.