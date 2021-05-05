Шквалистый ветер и мокрый снег прогнозируют в нескольких регионах Урала

ТАСС, 5 мая. Шквалистый ветер с порывами до 22-27 м/с ожидается в ближайшие дни в нескольких регионах Уральского федерального округа, сообщают специалисты гидрометцентров и региональных ГУ МЧС. В связи с непогодой жителям рекомендовано оставаться предельно осторожными и без особой необходимости не выходить на улицу.

"Во второй половине дня 5 мая, ночью и днем 6 мая в связи с прохождением атмосферных фронтов по территории Челябинской области ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра с порывами 22-27 м/с. Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем", - сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Свердловской области предупреждает, что 6-7 мая ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. "При сильных порывах ветра возможен обрыв линий электропередачи, повреждения кровельных конструкций зданий. Рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте", - сообщает пресс-служба главного управления. Автовладельцам рекомендовано не парковать транспортные средства вблизи деревьев и рекламных конструкций.

В Тюменской и Курганской областях и Ханты-Мансийском автономном округе 6 и 7 мая скорость ветра увеличится до 17-18 м/с, сообщают синоптики.

На севере Урала - в Ямало-Ненецком автономном округе, по данным синоптиков, 6-7 мая также ожидается шквалистый ветер с порывами 27 м/с. Местами возможны сильные осадки - мокрый снег и дождь.