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На Урале ликвидировали пожар в Ильменском заповеднике

Площадь возгорания составила 10 га

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Специалисты потушили лесной пожар в Ильменском заповеднике Челябинской области. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Главном управлении лесами Челябинской области.

"Ликвидация была на площади 10 га", - сказали в управлении.

Власти Челябинской области с 24 апреля установили особый противопожарный режим из-за роста числа лесных пожаров. Исключение составляют территории Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского районов, а также городских округов Верхнеуфалейского, Златоустовского и Усть-Катавского - здесь такой режим вводится с 1 мая. Жителям запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать твердые бытовые отходы и мусор.

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