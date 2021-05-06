В Тюменской области за сутки зарегистрировали почти 90 природных пожаров

ТЮМЕНЬ, 6 мая. /ТАСС/. Около 90 лесных и ландшафтных пожаров зарегистрировано за сутки в Тюменской области, в настоящее время действуют 22 природных пожара, сообщил журналистам директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович в четверг.

"88 лесных и ландшафтных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за минувшие сутки, пройденная огнем площадь превысила 6,8 тыс. га. В настоящее время в регионе действуют 22 природных пожара. На тушении возгораний задействовано более тысячи человек и свыше 200 единиц техники", - сказал он.

В департаменте лесного комплекса Тюменской области добавили, что на землях лесного фонда зафиксировано 12 лесных пожаров, 5 лесных пожаров, возникших за сутки, ликвидированы, 1 лесной пожар локализован в Абатском лесничестве, на 6 лесных пожарах ведутся работы по локализации пожаров. "6 мая на территории Тюменской области в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности), в Уватской авиазоне III класс пожарной опасности (средняя степень пожарной опасности)", - отметили там.

Всего с начала года на территории региона на землях лесного фонда зарегистрировано 142 лесных пожара, площадь, пройденная огнем, составила 92 581 га, в том числе лесная - 52 309 га.

С 19 апреля на территории Тюменской области введен особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запрещено посещение лесов, разведение костров, выжигание травы, мусора.