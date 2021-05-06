В Свердловской области за сутки зафиксировали 25 природных пожаров

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. МЧС зафиксировало возникновение 25 природных пожаров на территории Свердловской области за последние сутки, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 29 природных пожаров на площади 629 га. Из них возникло за сутки 25 пожаров на площади 491 га. На сегодняшний день продолжают действовать девять природных пожаров на площади 371 га в Алапаевском муниципальном образовании, Асбестовском, Верхотурском, Режевском, Сысертском, Тавдинском, Талицком городских округах и городском округе Сухой Лог", - сказали в МЧС.

В настоящий момент 20 пожаров полностью ликвидированы. Остальные были локализованы. Угрозы населенным пунктам нет, отметили в министерстве.

Для недопущения распространения на деревни проводится опашка и создаются минерализованные полосы. Ведется круглосуточный мониторинг, в том числе с беспилотников. К тушению пожаров были привлечены 399 человек и 113 единиц спецтехники.

Так, в Асбестовском городском округе из-за пожаров введен режим повышенной готовности, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации городского округа. На территории городского округа 5 мая в результате распространения лесного пожара возникла угроза жилым домам, расположенным в одном из микрорайонов.

В департаменте информационной политики региона добавили, что в настоящее время на борьбу с пожарами брошено более 90 специалистов, в основном это сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов, а также 11 специалистов МЧС и пять работников арендаторов лесных участков. На природных пожарах работает 21 единица техники - бульдозеры, тракторы, пожарные машины. Всего же с начала мая на территории Свердловской области ликвидировано 37 природных пожаров.