Исторический эшелон "Поезд идет на восток" прибыл в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Военный ретропоезд, который Свердловская железная дорога (СвЖД, филиал ОАО "РЖД") запустила в честь Победы в Великой Отечественной войне, прибыл на железнодорожный вокзал в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба СвЖД.

"На железнодорожный вокзал Екатеринбурга прибыл исторический эшелон "Поезд идет на восток". В составе ретропоезда, который ведет раритетный паровоз, - вагон аптека-операционная, солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, платформы с военной техникой, а также платформа-сцена. Историческая реконструкция позволит воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах Советского Союза с улыбками, цветами и под звуки вальса встречали поезда, возвращающиеся с фронта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по прибытии поезда в Екатеринбург состоялся торжественный митинг и праздничный концерт, а также прозвучали военные стихи и песни. Жители города могут зайти в раритетные вагоны и познакомиться с экспозицией.

Свердловская железная дорога запустила курсирование исторического эшелона "Поезд идет на восток" в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Состав уже побывал на станциях в Пермском крае, из Екатеринбурга он отправится в Богданович, а в День Победы 9 мая исторический эшелон прибудет в Камышлов. После поезд отправится в Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ - Югру.