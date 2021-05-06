Музей авиации "Крылья Победы" открылся на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Выставочный центр "Крылья Победы" почти с тремя десятками истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, транспортников открылся в Музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музейного комплекса в четверг.

Выставочный центр станет одним из самых крупных музеев авиации в стране, подчеркивают его создатели. Он продолжит формировать свои экспозиционные пространства, пополняться новыми экспонатами и после открытия. К 12:00 мск музей посетили уже 500 человек.

"Музей авиации открыл двери и встретил своих первых посетителей. Уже с утра очереди - люди спешат посмотреть новую экспозицию <...>. Самых первых гостей встретил лично директор музейного комплекса Виктор Михайлович Севостьянов, провел для них экскурсию, вручил первым почетным посетителям памятные подарки музея авиации", - рассказали в пресс-службе.

Накануне заместитель директора по экспозиции и реставрации техники Музейного комплекса УГМК Анатолий Курлаев рассказал, что центр строился с 2017 года. Экспозиция знакомит гостей с историей развития отечественной авиации, которая помогла советскому народу одержать победу в Великой Отечественной войне.

Экспозиционные залы площадью 9 тыс. кв. м в специально построенном четырхэтажном здании вмещают даже самые крупные самолеты, в том числе ИЛ-2, И-16, ТУ-2, а также поставлявшиеся в Советский Союз по программе ленд-лиза бомбардировщики Douglas A-20 Boston, North American B-25J Mitchell, транспортный Douglas DC-3 и самый крупный самолет выставочного центра - американская летающая лодка PBY Catalina длиной 19 м, размах крыла которой составляет больше 31 метра.

В центре экспозиции - группа самолетов, наглядно иллюстрирующая развитие отечественной авиации от самого известного довоенного биплана ПО-2 к ракетолету БИ-1. Посетители увидят и самолеты противников: истребитель Messerschmitt Bf 109 G-6 и Focke-Wulf FW 190 A-8. Также здесь представлены образцы авиационных двигателей различного типа - гости центра могут проследить логику развития моторов, оценить применявшиеся в их создании технические решения. Кроме того, посетители могут примерить на себя роль пилота, управляя авиасимулятором.

О музейном комплексе

Музейный комплекс УГМК - один из крупнейших в мире частных музеев военной и автомобильной техники. В его состав входит несколько выставочных центров: "Парадный расчет", Автомузей, Музей военной техники, авиационный музей "Крылья победы", а также открытая экспозиционная площадка, где размещены образцы специальной и бронетехники, комплексов ПВО, самолетов, вертолетов, макеты подводных лодок, а также воссоздана железнодорожная станция с подъездными путями и железнодорожными составами времен Великой Отечественной войны. Коллекция комплекса насчитывает порядка 12 тыс. экспонатов, в том числе около тысячи образцов военной и гражданской техники.