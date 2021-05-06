В Челябинской области во время тушения возгорания погиб пожарный

ТАСС, 6 мая. Следователи проводят проверку по факту смерти пожарного в закрытом городе Озерск в Челябинской области, сообщили ТАСС в следственном отделе СК РФ по городу.

По данным местных СМИ, пожарный во время тушения возгорания на берегу озера в Озерске надышался угарным газом. Его госпитализировали, после чего он впал в кому и умер. "В Озерске проводится проверка по факту смерти сотрудника местной пожарной части", - рассказали в СК.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.