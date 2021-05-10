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Жители Екатеринбурга и его окрестностей жалуются на смог

Специалисты объедут районы города, чтобы узнать, есть ли в воздухе превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга и близлежащих населенных пунктов жалуются на установившийся утром в понедельник смог. В воздухе ощущается запах гари, солнца на небе почти не видно, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, специалисты объедут районы Екатеринбурга, чтобы узнать, есть ли в воздухе превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. "Версия, что причиной являются лесные пожары под Екатеринбургом, сразу не подтверждается, потому что действующий природных пожаров в пригороде нет", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха днем в Екатеринбурге достигнет 23-25 градусов, ветер может достигать скорости 4-9 м/с.

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