В лесах Тюменской области введут режим ЧС из-за пожаров

ТАСС, 10 мая. Режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера вводится в Тюменской области с 11 мая. Зоны ЧС устанавливаются в границах лесов региона, территории населенных пунктов в них не входят, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник оперативным штабом региона.

Ранее губернатор области Александр Моор в видеообращении заявил, что пожары масштаба 2021 года в регионе последний раз были 10 лет назад. По данным Авиалесоохраны, на 10 мая площадь пожаров в регионе превышала 9 тыс. га.

"Решение принято по итогам заседания оперативного штаба, губернатор Александр Моор подписал соответствующее постановление. Зоны ЧС устанавливаются в границах лесов Тюменской области, территории населенных пунктов в них не входят. К ликвидации ЧС в лесах будут привлечены органы управления и силы территориальной подсистемы Тюменской области Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что с 11 мая въезд в леса и их посещение находятся под запретом. Исключение - для транспорта и граждан, задействованных на тушении лесных и ландшафтных пожаров. Вокруг населенных пунктов, садоводств будут созданы минерализованные полосы, будет также сформирован резерв транспортных средств для возможной эвакуации населения.

"По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, на сегодня на тушении лесных и ландшафтных пожаров задействовано 1 002 человека, 228 единиц техники. Привлечены сотрудники парашютно-десантной службы ХМАО-Югры, Свердловской области, аварийно-спасательной службы ЯНАО и ФГУ "Авиалесоохрана", - отмечается в сообщении.