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Экс-главе тюменской полиции не продлили меру пресечения по делу о взятке

В ноябре 2020 года суд отправил Юрия Алтынова под домашний арест, ограничение действовало до 6 мая

ТЮМЕНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Мера пресечения для бывшего руководителя УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова по делу о получении взятки в крупном размере не продлевалась, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального районного суда Тюмени.

"Мера пресечения Алтынову не продлена", - прокомментировали в пресс-службе суда.

По предварительным данным, оглашение приговора состоится в начале июня 2021 года. Обвинение попросило назначить экс-главе тюменской полиции наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, оштрафовать на 4 млн 197 тыс. 760 руб. и лишить звания "генерал-майор полиции".

21 ноября 2019 года Алтынов был задержан оперативниками управления ФСБ по Тюменской области в связи с расследованием уголовных дел в отношении заместителя начальника УЭБ и ПК УМВД Тюменской области Дмитрия Габова и директора филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис", руководителя тюменского филиала байк-клуба "Ночные волки" Валерия Калалба.

22 ноября Ленинский районный суд Тюмени отправил Алтынова под домашний арест. Ограничение действовало до 6 мая. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере по статье 290 УК РФ.

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