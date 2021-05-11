Площадь ландшафтных пожаров в Тюменской области увеличилась за сутки на 946 га

ТЮМЕНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Площадь ландшафтных пожаров выросла на 946 га за сутки в Тюменской области, а площадь лесных - на 169 га, сообщил региональный оперативный штаб во вторник.

По данным оперштаба, на 10 мая в регионе было зафиксировано 17 новых лесных пожаров общей площадью 1 884,6 га и 18 новых ландшафтных пожаров общей площадью 913,5 га. По данным Авиалесоохраны, площадь пожаров в регионе превышала 9 тыс. га.

"За последние сутки 13 новых лесных пожаров общей площадью 169 га, 28 новых ландшафтных пожаров общей площадью 946 га. Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных, - 29, количество действующих ландшафтных пожаров на текущий момент - 17", - говорится в сообщении.

Как сообщила администрация города Тобольска, очаги действующих ландшафтных пожаров зафиксированы между населенными пунктами Кутарбитка - Чебурга (площадью 16 га), Булашово и Нерда (23 га), Карачино и Меримы (5 га), Н. Аремзяны - М. Зоркольцево (2,5 га), а также около поселка Надцы (9 га).

Как сообщили в администрации Тюмени, 11-12 мая местами, а 13 мая в большинстве районов ожидается возникновение опасного явления - "чрезвычайная пожарная опасность", пятый класс горимости в лесах сохранится до 15 мая.

С 11 мая в лесах Тюменской области введен режим ЧС. Въезд в леса и их посещение находятся под запретом.