В МЧС назвали причину большинства ландшафтных пожаров в Курганской области

ТАСС, 11 мая. Большинство ландшафтных и техногенных пожаров (около 65%) возникли в майские праздники в Курганской области из-за неосторожного обращения граждан с огнем. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

С 23 апреля в Курганской области введен особый противопожарный режим - запрещено сжигание мусора, сухой травы, разведение костров, а также посещение лесов. В майские праздники власти объявили о введении вознаграждения в размере 10 тыс. рублей за информацию о поджигателях лесов.

"В 65% случаев причиной возникновения ландшафтных и техногенных пожаров в регионе явилось неосторожное обращение граждан с огнем. С 1 по 10 мая на территории Курганской области складывалась сложная, но контролируемая пожароопасная обстановка. Ее возникновению способствовала жаркая и сухая погода, а также порывы ветра, достигающие 19-25 метров в секунду. Зарегистрировано 187 ландшафтных и 124 техногенных пожаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 10 дней сотрудниками федерального государственного пожарного надзора было составлено 388 протоколов об административных правонарушениях.

Уточняется, что пожары по максимально повышенному рангу фиксировались 1 и 2 мая на территории Кургана, а 10 мая ландшафтный пожар площадью 20 га на территории Макушинского района угрожал деревне Журавлевка и населенному пункту Кленовый - пожар был остановлен на расстоянии 2 км от них.

"Сложная обстановка складывалась и в Белозерском районе, на границе Курганской и Тюменской области. Перехода огня на границу региона допущено не было, а создание минерализованных полос путем опашки населенных пунктов и проведение необходимых отжигов позволило заблаговременно устранить возможную угрозу поселку Стеклозавод и деревне Боровлянка", - добавили в ведомстве.