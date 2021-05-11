Под Катайском загорелись заброшенные сады

ТАСС, 11 мая. Строения заброшенных садов загорелись под городом Катайском Курганской области на площади 180 кв. м, еще на 100 кв. м огонь охватил сухую траву. Угрозы населенному пункту нет, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Сообщение о возгорании поступило в 11:49 (09:49 мск), горят заброшенные строения - заброшенные сады под Катайском, [улица] Комарова - 180 кв. м заброшенных строений, 100 кв. м травы", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что угрозы населенному пункту нет, сил и средств для локализации и ликвидации пожара достаточно.

2 мая в пригороде Кургана возник пожар в заброшенных садах, быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. Для борьбы с пожаром на площади 1,5 тыс. кв. м был привлечен вертолет.