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Под Катайском загорелись заброшенные сады

По данным МЧС, угрозы населенному пункту нет

ТАСС, 11 мая. Строения заброшенных садов загорелись под городом Катайском Курганской области на площади 180 кв. м, еще на 100 кв. м огонь охватил сухую траву. Угрозы населенному пункту нет, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Сообщение о возгорании поступило в 11:49 (09:49 мск), горят заброшенные строения - заброшенные сады под Катайском, [улица] Комарова - 180 кв. м заброшенных строений, 100 кв. м травы", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что угрозы населенному пункту нет, сил и средств для локализации и ликвидации пожара достаточно.

2 мая в пригороде Кургана возник пожар в заброшенных садах, быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. Для борьбы с пожаром на площади 1,5 тыс. кв. м был привлечен вертолет.

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