Рейс из Екатеринбурга в Сочи задерживается на семь часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Россия" из Екатеринбурга в Сочи задерживается на семь часов из-за неисправности воздушного судна, сообщила в среду пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"12 мая в аэропорту города Екатеринбург (Кольцово) произошла задержка рейса FV-5614 по маршруту Екатеринбург-Сочи авиакомпании "Россия". Воздушное судно B-737. Рейс регулярный. Время вылета по расписанию 03 часа 20 минут расчетное время вылета 10 часов 30 минут 12 мая. Задержка произошла в связи с технической неисправностью воздушного судна", - говорится в сообщении.

На рейс зарегистрированы 194 пассажира. Оказание услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.