МВД составило протоколы на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за организацию незаконной акции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Екатеринбурге составили протоколы на бывшего мэра города Евгения Ройзмана: два за организацию несанкционированной акции и один за участие в ней. Об этом сообщил журналистам юрист Ройзмана Юлия Федотова.

"Все три по ст. 20.2 КоАП, два из них по части второй - это организация. Организацию вменяют за те мероприятия, в которых Евгений Вадимович участвовал, то есть за 31 января и 21 апреля. Третий протокол по ч. 5 ст. 20.2 - это участие в публичном мероприятии 21 апреля", - сказала Федотова.

Сам Ройзман пояснил журналистам, что организацию митинга 21 апреля ему вменяют за ретвит Алексея Навального, 31 января за фразу "надо выходить, я буду".

26 марта суд признал виновным Ройзмана по двум административным делам по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга") за участие в акциях 23 и 31 января и оштрафовал его в общей сложности на 40 тыс. рублей. Позднее представитель защиты Ройзмана направила апелляционные жалобы на штрафы.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год, затем стал сотрудником радиостанции "Эхо Москвы".