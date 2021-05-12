Площадь ландшафтных пожаров в Тюменской области увеличилась за сутки на 1 248 га

ТЮМЕНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Площадь ландшафтных пожаров выросла на 1 248 га за сутки в Тюменской области, а площадь лесных - на 757,2 га, сообщил региональный оперативный штаб в среду.

По данным оперштаба, 11 мая в регионе было зафиксировано 13 новых лесных пожаров общей площадью 169 га и 28 новых ландшафтных пожаров общей площадью 946 га.

"За последние сутки: 11 новых лесных пожаров общей площадью 757,2 га, 24 новых ландшафтных пожара общей площадью 1 248 га. Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованные, - 32. Количество действующих ландшафтных пожаров на текущий момент - 14", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что с начала года зарегистрировано 213 лесных пожаров на общей площади 149 505,6 га и 994 ландшафтных пожара на общей площади 42 963 га.

С 11 мая в лесах Тюменской области введен режим ЧС. Въезд в леса и их посещение находятся под запретом.