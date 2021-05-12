Самолет авиакомпании "Ямал" получил повреждения после посадки в Новом Уренгое

ТАСС, 12 мая. Самолет авиакомпании "Ямал", выполнявший пассажирский рейс по маршруту Тюмень - Новый Уренгой, получил повреждения при посадке в пункте назначения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в среду.

"На послеполетном визуальном осмотре воздушного судна [после рейса Тюмень - Новый Уренгой] были обнаружены повреждения входного направляющего аппарата и недопустимые повреждения лопатки вентилятора левого двигателя", - сообщили в пресс-службе.

В авиакомпании уточнили, что на борту находились 87 пассажиров и шесть членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

"В настоящее время в аэропорту Новый Уренгой ведется реконструкция перрона и взлетно-посадочной полосы. При осмотре летного поля аэродрома Новый Уренгой на взлетно-посадочной полосе обнаружены повреждения межплитных швов с наличием незакрепленных предметов в виде камней. Воздушное судно отстранено от эксплуатации до проведения ремонта двигателя", - добавили в пресс-службе.