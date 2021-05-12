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В Тюмени водитель получил за месяц 132 штрафа за нарушения ПДД

За это время владелец BMW 50 раз превысил скорость, проехал на красный сигнал светофора 21 перекресток, 64 раза заехал за стоп-линию, один раз нарушил требования дорожного знака

ТЮМЕНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Владелец автомобиля BMW в Тюмени за месяц получил 132 штрафа за нарушения правил ПДД, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

"132 "письма счастья" о нарушении ПДД в ближайшие дни будут направлены 23-летнему жителю Тюмени, владельцу автомобиля BMW 320. Злостного нарушителя вычислили сотрудники Центра фотовидеофиксации нарушений ПДД, направив данные для задержания иномарки в строевое подразделение ДПС. Автомобиль был внесен в систему "Перехват" и задержан инспекторами полка ДПС ГИБДД", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что молодой человек купил машину месяц назад и до сих пор не поставил ее на учет в ГИБДД. За это время он 50 раз превысил скорость, проехал на красный сигнал светофора 21 перекресток, 64 раза заехал за стоп-линию, один раз нарушил требования дорожного знака. Все нарушения зафиксированы камерами на дорогах.

"Водитель привлечен к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки изъяты", - уточнили в Госавтоинспекции.

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