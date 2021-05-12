В Тюмени водитель получил за месяц 132 штрафа за нарушения ПДД

ТЮМЕНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Владелец автомобиля BMW в Тюмени за месяц получил 132 штрафа за нарушения правил ПДД, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

"132 "письма счастья" о нарушении ПДД в ближайшие дни будут направлены 23-летнему жителю Тюмени, владельцу автомобиля BMW 320. Злостного нарушителя вычислили сотрудники Центра фотовидеофиксации нарушений ПДД, направив данные для задержания иномарки в строевое подразделение ДПС. Автомобиль был внесен в систему "Перехват" и задержан инспекторами полка ДПС ГИБДД", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что молодой человек купил машину месяц назад и до сих пор не поставил ее на учет в ГИБДД. За это время он 50 раз превысил скорость, проехал на красный сигнал светофора 21 перекресток, 64 раза заехал за стоп-линию, один раз нарушил требования дорожного знака. Все нарушения зафиксированы камерами на дорогах.

"Водитель привлечен к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки изъяты", - уточнили в Госавтоинспекции.