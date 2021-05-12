Суд отказал в апелляции на решение об экстрадиции бразильца, арестованного на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Свердловский областной суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката гражданина Бразилии Эдуарду Фаузи на постановление заместителя генпрокурора РФ о его выдаче правоохранительным органам на родине. Об этом сообщили в пресс-службе суда в среду.

"Свердловский областной суд рассмотрел жалобу адвоката И. И. Виноградова, защищающего интересы Эдуарду Фаузи Ришарда Серкизи, на постановление заместителя генерального прокурора РФ о выдаче Эдуарду Фаузи Ришарда Серкизи правоохранительным органам Федеративной Республики Бразилия для привлечения его к уголовной ответственности. Суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката", - говорится в сообщении.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в течение 10 суток.

В декабре 2019 года гражданин Бразилии был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в убийстве и совершении взрыва, он разыскивался по линии Интерпола. В начале сентября прошлого года его задержали в Ленинском районе Екатеринбурга и арестовали по 3 марта. В политическом убежище ему было отказано.