Муниципального депутата на Ямале подозревают в изготовлении наркотиков

ТАСС, 12 мая. Депутат муниципального образования "Белоярское" в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) подозревается в изготовлении и хранении наркотических средств. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в среду.

"Руководителем следственного управления СК РФ по ЯНАО возбуждено уголовное дело в отношении депутата Собрания депутатов муниципального образования "Белоярское" четвертого созыва, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконное изготовление наркотического средства и его хранение, в значительном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в селе Белоярск Приуральского района местный житель, являющийся депутатом муниципального образования, в принадлежащем ему помещении незаконно выращивал наркосодержащее растение, которое хранил для личного употребления в этом же помещении.

"Преступная деятельность подозреваемого 28 апреля 2021 года пресечена сотрудниками полиции. При обыске у мужчины изъято наркотическое средство", - добавили в ведомстве.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.