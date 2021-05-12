В Екатеринбурге представили архивные фото ТАСС о дорогах Великой Отечественной войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Выставка "Путь к Победе" о дорогах Великой Отечественной войны открылась на главной улице в центре Екатеринбурга. Более 30 архивных фотографий корреспондентов ТАСС 1940-х годов представили на совместной выставке агентства, группы "Синара" и администрации Екатеринбурга, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году у ТАСС огромный юбилей - исполняется 95 лет Фотохронике ТАСС. Без лишней скромности хочу сказать, что ТАСС обладает неимоверными уникальнейшими архивами, в ТАСС работали именитые фотографы, талантливые, замечательные. Например, часть фотографий Евгения Халдея представлена на выставке. <...> Здесь представлены 34 фотографии, выставка "Путь к Победе" - это такая динамика, [отображение того,] как люди двигались, как перемещались во время войны - здесь есть и поезда, и самолеты, и лыжи, и все что угодно", - рассказала директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз.

Директор по корпоративным коммуникациям Группы "Синара" Наталья Левицкая уточнила, что екатеринбуржцы и гости города смогут изучить фотографии выставки в течение минимум четырех месяцев. "Здесь представлены те фотографии, которые еще не видели горожане, <...> мы знакомим людей с этим уникальным фотоархивом. <...> Каждый постер снабжен QR-кодом <...>, который ведет на другие выставочные проекты, сформированные агентством ТАСС. И в этом смысле это очень большой и комплексный проект, который мы совместно сейчас реализовали", - также сообщила она.

Заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева отметила важность того, что выставка вышла на улицу. "Важно, чтобы <…> у нас были какие-то напоминания о том, что происходило вообще в годы войны, как люди жили в то время, как вообще доставалась эта победа. <…> Мне кажется, метафора пути здесь очень важная", - подчеркнула она.

Самая ранняя фотография датирована 22 июня 1941 года, на ней жители Москвы у репродуктора на улице 25 Октября слушают радиосообщение о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. Одна из представленных фотографий сделана в марте 1942 года, на ней трамвай на проспекте 25 Октября в Ленинграде, в который грузят сколотый лед и снег. На другой, от сентября 1944 года, бойцы всеобщего военного обучения из Фрунзенского района во время строевой подготовки на Ростовской набережной Москвы-реки. Представлена серия снимков фотографа ТАСС Евгений Халдея, в том числе фото 1943 года, на котором морские летчики обедают на полевом аэродроме, и фото от февраля 1945 года из Венгрии - на нем красноармеец на площади Кальвария в Будапеште наблюдает за кварталами, занятыми фашистами.