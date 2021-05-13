Клава Кока станет хедлайнером площадки гик-культуры на Ural Music Night

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Клава Кока станет хедлайнером площадки гик-культуры JMART-GikKon Stage в Историческом сквере на Плотинке в центре Екатеринбурга на фестивале Ural Music Night, который состоится 25 июня. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе фестиваля.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль.

"В Историческом сквере на Плотинке развернется площадка JMART-GikKon Stage (ГикКон - фестиваль гик-культуры для детей и взрослых, где весело проводят время геймеры, косплееры, заядлые отличники, домоседы и шумные компании, в этом году состоится 28 августа в ТРЦ "Радуга Парк"). Ее хедлайнером станет Клава Кока - самая разноплановая артистка лейбла Black Star, успешно совмещающая в себе артиста, музыканта, видеоблогера и ведущую. Вместе с ней на сцене выступят молодые артисты "Айскрим Харт", Soika, Soufee, Кирилл Медников, SOLOMONA, "Франкли", Миша Хорев, Катя Рикеда, Вика Радисева и pinkglasses", - говорится в сообщении.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе, на фестивале будет работать площадка "Дисколенд" - на пересечении улиц Вайнера и Попова выступят авторы хитов 1980-х и 1990-х годов Татьяна Овсиенко, группы "Анонс", "Божья Коровка" и "Электронный мальчик".

"Популярная музыка 90-х и современная поп-музыка наряду с классикой и джазом такая же часть праздника жизни, молодежь услышит своих кумиров, а старшее поколение окунется в приятную ностальгию", - приводит пресс-служба слова директора фестиваля Евгения Горенбурга.

В 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции фестиваль был перенесен с конца июня на 18 сентября. Максимальное число зрителей составило около 170 тыс. человек. Традиционно на Ural Music Night были представлены практически все направления музыки - от классики, джаза, фанка, этнической и народной музыки, рока, инди, поп-музыки, электроники до металла и городского шансона.