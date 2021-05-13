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Eurowings открывает рейсы из Дюссельдорфа в Екатеринбург

Полеты будут выполняться с 3 июля раз в неделю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Немецкая бюджетная авиакомпания Eurowings открывает прямые рейсы из Дюссельдорфа в Екатеринбург с 3 июля. Полеты будут выполняться раз в неделю, сообщается в официальном новостном канале Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) в Telegram.

"Eurowings, дочерняя компания Lufthansa, откроет прямые рейсы из Дюссельдорфа в Екатеринбург с 3 июля. Об этом перевозчик сообщил ВТП. <…> Это расширяет возможности посетить промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге, которая состоится с 6 по 9 июля", - говорится в сообщении.

Там добавили, что авиакомпания также планирует 2 июля открыть рейсы из Дюссельдорфа в Краснодар.

Компания-лоукостер со штаб-квартирой в Дюссельдорфе основана в 1993 году. Авиаперевозчик - дочернее предприятие авиационного холдинга Lufthansa Group ("Люфтганза груп").

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