В региональный проект по промышленному туризму вошли пять крупнейших челябинских компаний

ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая. /ТАСС/. Пять крупнейших компаний в Челябинской области участвуют в пилотном проекте по развитию промышленного туризма в регионе, сообщил журналистам в четверг заместитель губернатора области Егор Ковальчук.

13 ноября 2020 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) заключило соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма с правительством Челябинской области на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Москве.

"Наши ведущие предприятия - пять предприятий, которые приняли решение совместно с АСИ и Минпромторгом принять участие в пилотном проекте по промышленному туризму, на них сейчас работают эксперты, которые оценивают туристический потенциал", - сказал Ковальчук на пресс-подходе на выездной стажировке Минпромторга РФ по программе "Федеральная практика" в Челябинске.

По его словам, в пилотном проекте участвуют производитель огнеупорных материалов группа "Магнезит" (город Сатка), Магнитогорский металлургический комбинат, индустриальный парк "Станкомаш", производитель макаронных изделий, муки и круп "Макфа" и Челябинский трубопрокатный завод.

Выездная стажировка по программе "Федеральная практика" для органов исполнительной власти и промышленных предприятий с участием директоров департаментов Минпромторга РФ, представителей госкорпораций, федеральных и региональных институтов развития проходит на площадке индустриального парка "Станкомаш" в Челябинске с 13 по 14 мая.