Utair запустила новый прямой рейс между Ураем и Советским в Югре

ТАСС, 13 мая. Авиакомпания Utair начала выполнять полеты из Урая в Советский в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Рейсы совершаются два раза в неделю, время в пути составляет менее часа, сообщили в четверг в пресс-службе перевозчика.

"Utair продолжает развивать прямое авиасообщение в своем родном регионе - Ханты-Мансийском автономном округе - и открыл рейс, по которому не летают другие авиакомпании. Время в пути от Урая до Советского составляет всего 50 минут", - цитирует пресс-служба президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Полеты выполняются по средам и четвергам, стоимость билетов начинается от 1 917 рублей.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Utair летает более чем по 140 направлениям в России, из них 75 маршрутов являются уникальными и доступны только пассажирам авиакомпании.