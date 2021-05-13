Недалеко от села в Тюменской области остановили крупный пожар

ТЮМЕНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Пожар площадью 30 тыс. га действует в Юргинском районе Тюменской области, пожарным удалось не допустить его распространения на село Новый Тап. Об этом сообщил журналистам в четверг глава района Виктор Васильев.

"Площадь пожара сейчас - 30 тыс. га. Значительные условия для распространения пожара сыграла погода, потому что она достаточно ветреная, сухая, засушливая", - рассказал он. Это самый крупный пожар в Тюменской области.

Васильев добавил, что обстановка в Юргинском районе на данный момент стабильная. "На территории района действует один лесной пожар, угрозы населенным пунктам нет. Местные жители не остались в стороне, они также активно участвовали в окарауливании черты населенного пункта, их собралось порядка 100 человек. Всего в селе проживает порядка 750 человек", - сказал он.

По словам Васильева, быстрому распространению пожара способствует труднопроходимая болотистая местность и отсутствие воды в этих болотах. Как отметил директор юргинского филиала тюменской "Авиабазы" Алексей Варавко, для тушения пожара был применен встречный пал, наиболее эффективный при тушении таких пожаров.

Всего, по словам Варавко, в тушении задействовано 25 сотрудников авиабазы и более 25 единиц техники, среди которых вездеходы, легковые и грузовые автомобили, тракторы, тралы и вертолет. "Эта техника работает на кромке пожара на северо-восточной, северо-западной, северной кромке", - уточнил он. Также на тушение были направлены 100 пожарных из Читы, которые работают на самых ответственных и напряженных участках, проводят локализацию пожара.

Как сообщил оперативный штаб Тюменской области, всего сейчас в регионе действуют 19 лесных и 5 ландшафтных пожаров. В Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Въезд в леса и их посещение находятся под запретом.