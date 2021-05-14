Количество лесных пожаров в Тюменской области за сутки увеличилось на 10

ТЮМЕНЬ, 14 мая. /ТАСС/. Количество лесных пожаров увеличилось на 10 в Тюменской области за сутки, наиболее крупные пожары действуют в Юргинском и Ярковском районах. Об этом сообщил журналистам в пятницу директор департамента лесного комплекса региона Леонид Остроумов.

"За вчерашний день у нас возникло десять новых лесных пожаров. Это говорит о том, что еще не все население имеет высокую гражданскую ответственность", - сказал он.

Остроумов добавил, что на 14 мая в Тюменской области действуют 23 лесных пожара, из них восемь локализованы. Наиболее крупные пожары действуют в Юргинском и Ярковском районах.

Суммарно на тушении пожаров в Тюменской области задействовано почти 900 человек, более 120 единиц техники.

В Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Въезд в леса и их посещение находятся под запретом.