В Свердловской области выявили 11 штаммов коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора в Свердловской области выявили 11 генетически изменившихся штаммов коронавируса у жителей региона. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

"В настоящее время мы имеем информацию об 11 генетически измененных штаммах, которые выявлены у жителей Свердловской области", - сказала Пономарева, отвечая на вопрос о числе выявленных новых штаммов в 2021 году.

Она отметила, что индийский штамм коронавируса в регионе не зафиксирован.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 87 594. Общее число выписанных достигло 81 413, общее число умерших - 3 243.