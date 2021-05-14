Доходы губернатора Югры в 2020 году выросли почти на 500 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 мая. /ТАСС/. Доходы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальи Комаровой в 2020 году составили 5 млн 991 тыс. рублей, что превышает доход за 2019 год почти на 500 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте окружного правительства в пятницу.

"Декларированный годовой доход за 2020 год - 5 991 787 рублей, в том числе пенсия - 385 257 рублей", - говорится в опубликованной декларации.

По итогам 2019 года глава региона заработала 5 млн 545 тыс. 288 рублей.

Перечень недвижимого имущества Комаровой не изменился с 2019 года. Ей принадлежит квартира площадью 186,2 кв. м и машиноместо. Также в пользовании главы Югры находится жилой дом площадью 459,3 кв. м.