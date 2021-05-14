В Югре лесной пожар перешел на жилой дом и дворовые постройки

ТАСС, 14 мая. Жилой дом, два гаража и две бани сгорели после лесного пожара в поселении Малы Атлым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. К тушению привлекались два вертолета, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

"В поселении Малый Атлым в пятницу в 14:42 (12:42 мск) поступило сообщение о лесном пожаре, в 17:30 (15:30 мск) из-за сильного ветра огонь перешел на жилой дом. В 17:37 (15:37 мск) локализация, ликвидации еще нет. В результате сгорел один жилой дом, два гаража, две бани, несколько хозяйственных построек. Для тушения привлекались два вертолета", - сказали в пресс-службе.

В результате пожара никто не пострадал. В локализации пожара задействованы четыре единицы техники и 55 пожарных.