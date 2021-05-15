В Тюменской области загорелся лес

ТАСС, 15 мая. Низовой и верховой пожар возник в лесу недалеко от Андреевского озера в Тюменской области, огонь быстро распространяется, но угрозы населенным пунктам нет. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"<...> Пожар низовой и верховой. Пожарно-спасательные подразделения ведут борьбу с огнем. Тушение пожара осложняет жаркая сухая погода и сильные порывы ветра, огонь быстро распространяется", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что на месте возгорания работают свыше 150 человек и более 40 единиц техники, в том числе от МЧС России порядка 20 единиц техники и более 60 человек личного состава. К тушению привлечена авиация - вертолеты Ми-8 и Ми-26. Кроме того, для создания минерализованных полос привлечена спецтехника инженерных войск.

"Угрозы населенным пунктам нет", - подчеркнули в ведомстве.

По данным облатсного ГУ МЧС, площадь огня превышает 100 га. "15 мая в 10:06 в Главное управление МЧС России по Тюменской области поступило сообщение о возгорании леса неподалеку от Андреевского озера. На данный момент площадь горения составляет более 100 га", - говорится в сообщении.

В Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Въезд в леса и их посещение находятся под запретом.

В новость были внесены изменения (16:52) - добавлена площадь возгорания