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Автоинспекторы на Урале начали использовать мобильное приложение для выявления нарушителей

С помощью приложения можно узнать об автомобилях, не зарегистрированных в ГИБДД, а также водителях, лишенных права управления

ТАСС, 16 мая. Автоинспекторы в Свердловской области начали использовать мобильное приложение, которое сообщает об автомобилях, не зарегистрированных в ГИБДД, а также водителях, лишенных права управления. Об этом журналистам сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

"С помощью установленного на смартфон мобильного приложения инспекторы получили возможность оперативно получать специальные уведомления о пересечении перекрестка автомобилем, водитель которого лишен прав, или автомобиль не зарегистрирован в ГИБДД", - говорится в сообщении.

В ГИБДД добавили, что благодаря нововведению уже удалось задержать нескольких нарушителей в Екатеринбурге. Водителям грозят крупные штрафы или административный арест.

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