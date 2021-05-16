Автоинспекторы на Урале начали использовать мобильное приложение для выявления нарушителей

ТАСС, 16 мая. Автоинспекторы в Свердловской области начали использовать мобильное приложение, которое сообщает об автомобилях, не зарегистрированных в ГИБДД, а также водителях, лишенных права управления. Об этом журналистам сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

"С помощью установленного на смартфон мобильного приложения инспекторы получили возможность оперативно получать специальные уведомления о пересечении перекрестка автомобилем, водитель которого лишен прав, или автомобиль не зарегистрирован в ГИБДД", - говорится в сообщении.

В ГИБДД добавили, что благодаря нововведению уже удалось задержать нескольких нарушителей в Екатеринбурге. Водителям грозят крупные штрафы или административный арест.