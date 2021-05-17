Впервые за 100 лет температура воздуха в Югре в мае превысила 30 градусов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали исторический температурный рекорд в мае 2021 года в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО), впервые за более чем 100 лет метеонаблюдений воздух на территории региона прогрелся до плюс 30,1 градуса. Предыдущий рекорд, продержавшийся 17 лет, был превышен на 1,4 градуса, сообщила в понедельник ТАСС начальник отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Соколова.

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"Абсолютный максимум в Ханты-Мансийске зафиксирован 14 мая - температура воздуха на территории города составила 30,1 градуса. Это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений - более 100 лет", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 2004 года, тогда воздух прогрелся до плюс 28,7 градуса. "Таким образом, рекорд побит на 1,4 градуса", - добавила она.

По данным регионального гидрометцентра, в Югре на прошлой неделе температура воздуха повысилась с плюс 13-18 градусов в среду до более 29 градусов в пятницу. Также отмечалась облачная погода, местами кратковременный дождь и порывистый ветер.