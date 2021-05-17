Суд наложил арест на имущество гендиректора оператора связи "Мотив"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга наложил арест на имущество ООО "Екатеринбург-2000" (уральский оператор связи "Мотив") и ее генерального директора Алексея Артемасова. В отношении главы компании возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Возбуждено дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов") в отношении Артемасова и иных неустановленных лиц - руководителей компании. Как предполагают следователи, они уклонились от уплаты налога в размере более 500 млн рублей, для чего заключались фиктивные договоры на общую сумму более 2,6 млрд рублей. Ленинский районный суд наложил арест на имущество компании ["Мотив"] и ее директора", - сказал собеседник агентства.

По его словам, арест наложен на семь объектов недвижимости и два земельных участка. Он уточнил, что проводится дальнейшая проверка "Мотива" по другим налоговым периодам.

В пресс-службе компании не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, ТАСС направил запрос.

В марте источник в правоохранительных органах сообщал, что в головном офисе уральского сотового оператора "Мотив" в Екатеринбурге прошли обыски в рамках возбужденного уголовного дела о неуплате налогов. Ранее, в августе 2020 года, в головном офисе компании также проводилась выемка документов, по данным пресс-службы "Мотива", изъятые документы касались контрагента компании, попавшего в поле зрения правоохранителей.

Компания "Мотив" - один из крупнейших региональных операторов мобильной связи, основанный в 1996 году. Зона покрытия сети распространяется на Курганскую и Свердловскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа.