Защита экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана обжаловала решение суда об обязательных работах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Защита экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана обжаловала решение Октябрьского районного суда города, назначившего ему 30 часов обязательных работ за участие в несанкционированной акции 21 апреля. Об этом сообщила адвокат Ройзмана Юлия Федотова на своей странице в Facebook в понедельник.

"Работы за участие в акции 21 апреля (30 часов) - жалоба подана, апелляция не назначена", - сообщила Федотова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного суда, соответствующие документы пока не поступили в суд.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 12 мая назначил Ройзману по девять суток административного ареста за организацию несогласованных акций 31 января и 21 апреля. Сроки административных арестов, назначенных гражданину по разным делам, не суммируются, а исчисляются одновременно. Уже 13 мая Свердловским областным судом срок ареста был снижен с девяти до одних суток, в тот же день Ройзман покинул спецприемник.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год, затем стал сотрудником радиостанции "Эхо Москвы".