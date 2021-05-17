В Свердловской области пройдут антитеррористические учения с 18 по 20 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Антитеррористические учения пройдут в Сысертском городском округе Свердловской области с 18 по 20 мая. В местах проведения может быть временно затруднено движение транспортных средств, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ.

"В район проведения учений входят следующие населенные пункты: город Сысерть, поселок Асбест, села Кашино, Черданцево, Кадниково. На указанных территориях может быть временно затруднено движение транспортных средств, водителям и пешеходам необходимо заранее продумать пути маршрутов объезда в связи с отработкой действий с применением техники, вооружения и специальных средств", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе попросили гостей и жителей Сысерти соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов, в случае необходимости оказывать содействие представителям силовых структур.