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Постояльцев центра реабилитации "Пышма" эвакуируют из-за пожаров в Тюменской области

В регионе действует 23 природных пожара на площади более 18 тыс. га

ТЮМЕНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Более 20 постояльцев Центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма" перевозят в другой центр из-за ситуации с лесными пожарами в Тюменской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального департамента социального развития.

"По рекомендации МЧС, в связи с пожарной ситуацией в Тюменском районе 22 человека для обеспечения их безопасности в настоящее время перевозятся для завершения реабилитации в центр "Родник", - рассказали в департаменте.

В пресс-службе добавили, что остальные клиенты покидают центр "Пышма" в связи с завершением реабилитационной смены.

По информации регионального оперативного штаба, в регионе действует 23 природных пожара на общей площади более 18 тыс. га. Для мониторинга лесопожарной обстановки и тушения пожаров привлекается авиация. Общая группировка сил составляет более 1 500 человек и 300 единиц техники.

В Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Въезд в леса и их посещение находятся под запретом.

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